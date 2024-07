Zelensky: ‘prepariamo un piano per una pace giusta’

“È molto importante per noi presentare un piano per porre fine alla guerra che sia sostenuto dalla maggior parte dei paesi, questo è ciò che stiamo facendo a livello diplomatico”: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa a Kiev, insieme alla sua controparte slovena Natasha Pirc Musar.

“Non vogliamo prolungare questa guerra e dobbiamo raggiungere una pace giusta il più rapidamente possibile”, ha aggiunto. Ma Zelensky ha anche insistito sul fatto che il suo Paese deve allo stesso tempo rafforzare la propria industria militare perché “la Russia comprende solo la forza e rispetta solo i forti”.” Si tratta di due cose in parallelo: essere forti sul campo di battaglia e sviluppare un piano, un piano chiaro e dettagliato, che sarà pronto quest’anno”, ha insistito. ASKANEWS

27 giugno 2024 – In Ucraina “non abbiamo molto tempo, perché abbiamo molti feriti e morti sul campo di battaglia e tra i civili, non vogliamo che questa guerra duri anni. Per cui vogliamo preparare un piano da mettere sul tavolo in un secondo summit” dopo quello tenuto a Buergenstock, nella Svizzera centrale. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.