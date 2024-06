Zelensky: “abbiamo molti feriti e morti sul campo di battaglia”

In Ucraina “non abbiamo molto tempo, perché abbiamo molti feriti e morti sul campo di battaglia e tra i civili, non vogliamo che questa guerra duri anni. Per cui vogliamo preparare un piano da mettere sul tavolo in un secondo summit” dopo quello tenuto a Buergenstock, nella Svizzera centrale. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

“Ringrazio Charles Michel e tutti i leader dell’Ue per aver sostenuto i negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue. Gli ucraini lo aspettavano da molto tempo. Abbiamo fatto un passo in avanti significativo e diventeremo certamente membri a pieno titolo dell’Ue”, ha scritto poi su X il presidente ucraino, che riferisce dell’incontro a Bruxelles con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel incentrato sull'”avvio dei negoziati di adesione all’Ue” e sul “sostegno all’Ucraina”.