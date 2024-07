Zelensky: “prima potremo colpire obiettivi militari russi, più saremo vicini a pace”

“Prima il mondo ci aiuterà ad affrontare gli aerei da guerra russi che sganciano queste bombe, prima potremo attaccare, attaccare legittimamente, le infrastrutture militari russe, le basi aeree russe, più saremo vicini alla pace, alla pace vera”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio serale in cui chiede ai sostenitori di Kiev in Occidente la libertà per le forze ucraine di colpire in territorio russo. “Il mondo ha abbastanza potere per costringere la Russia alla pace”, dice il leader ucraino.

Le autorità ucraine hanno reso noto che gli attacchi russi contro una città nella regione di Zaporizhzhia e in alcuni villaggi nel Donetsk hanno provocato finora la morte di undici persone. Il bilancio più alto a Vilniansk, nella regione di Zaporizhzhia, dove hanno perso la vita sette persone, “due dei quali erano bambini”, ha dichiarato Ivan Fedorov, il governatore regionale. La Russia sostiene di aver annesso questa regione ma, pur occupandone vaste aree, non la controlla completamente.

