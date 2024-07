Tusk: ‘influenza russa su partiti di destra è pericolo per l’Ue’

Milano, 1 lug. – “Non c’è bisogno di dire a nessuno come sarà l’Europa se, tra qualche tempo, se prenderanno il potere in Europa persone favorevoli a Putin, persone anti-ucraine, persone per le quali non c’è dubbio che usino il potere anche per il denaro, persone per le quali il modello di questa democrazia tradizionale è inaccettabile, persone che rifiutano questa democrazia tradizionale europea. Questo comincia davvero a sembrare un grande pericolo”.

Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk parlando fra le altre cose dei risultati elettorali in Francia.”Non solo i risultati del primo turno delle elezioni francesi, ma anche le informazioni sull’influenza russa, e sull’influenza dei servizi russi, in molti partiti della destra radicale in Europa”, ha detto. (askanews)