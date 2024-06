Che cosa accadrebbe se Biden si ritirasse

di Simon Ateba (cronista della Casa Bianca) – Dimentica ciò che hai visto su Fox News; i loro cosiddetti “esperti” e “analisti” hanno completamente torto. Se Joe Biden si ritirasse dalla corsa presidenziale domani, 1 luglio 2024, dopo aver incontrato la sua famiglia oggi, domenica 30 giugno 2024, ovvero 127 giorni prima del 5 novembre 2024, giorno delle elezioni, ecco cosa probabilmente accadrebbe:

NOTA: in genere, gli stati non stampano i nomi dei candidati presidenziali sulle schede elettorali prima delle convention del partito. Le convenzioni sono eventi chiave in cui i partiti nominano formalmente i propri candidati e solo dopo che queste nomine sono ufficiali gli stati iniziano il processo di finalizzazione delle votazioni.

NOTA: la Convenzione nazionale democratica del 2024 si svolgerà dal 19 al 22 agosto 2024 a Chicago, Illinois.

NOTA: è solo dopo la convenzione che gli stati stamperanno i nomi dei candidati sulle schede elettorali, non prima. Le complicazioni sorgono quando la convenzione ha avuto luogo e gli stati hanno stampato i nomi dei candidati presidenziali e vicepresidenti sulle schede elettorali.

Quindi ecco cosa accadrebbe quando o se Joe Biden si ritirasse:

1. Il Comitato Nazionale Democratico (DNC) convocherà una riunione di emergenza per nominare un nuovo candidato. Il processo comporterebbe discussioni tra leader del partito, delegati e membri del comitato.

2. Il DNC voterà per selezionare un candidato sostitutivo. La persona potrebbe essere la presunta candidata alla vicepresidenza, Kamala Harris, una seconda classificata alle primarie, o un altro membro di spicco del partito, Gavin Newsom, Hillary Clinton o Michelle Obama, ecc.

3. Il DNC dovrebbe agire rapidamente per rispettare le varie scadenze statali per la presentazione del nome di un nuovo candidato. Gli stati hanno scadenze diverse per la finalizzazione delle votazioni, ma poiché è ancora giugno, probabilmente c’è tempo per aggiornare le schede in molti stati.

4. Per gli stati in cui le schede elettorali sono già state stampate (molto improbabile poiché i partiti non hanno ancora selezionato i candidati presidenziali), potrebbe non essere possibile cambiare il nome. In questi casi, il partito dovrebbe informare gli elettori che il voto per il candidato ritirato conterà per il nuovo candidato.

5. Il DNC e i funzionari elettorali dovrebbero lanciare una campagna di comunicazione globale per informare gli elettori del cambiamento. Tale campagna comporterebbe comunicati stampa, aggiornamenti sui social media, e-mail e possibilmente notifiche via posta.

6. Verranno fornite istruzioni chiare agli elettori per assicurarsi che comprendano che i voti per il candidato originale verranno conteggiati per il nuovo candidato.

7. Il DNC ordinerebbe agli elettori impegnati con il candidato originale di votare per il nuovo candidato. Ciò garantisce che anche se il nome del candidato originale rimane sulla scheda elettorale e riceve voti, i voti elettorali andranno al nuovo candidato.

8. Il DNC lavorerà a stretto contatto con i funzionari elettorali statali per garantire il rispetto delle leggi e delle scadenze specifiche dello stato.

9. Potrebbero esserci controversie legali o la necessità di sentenze del tribunale per affrontare eventuali controversie o complicazioni derivanti dal cambio del candidato. Il DNC dovrebbe essere pronto a gestirli rapidamente.

10. Come potete vedere, se Biden annunciasse domani, dopo essersi consultato con la sua famiglia oggi, domenica, che non si candiderà, la situazione richiederebbe un’azione rapida e coordinata da parte del DNC per garantire che il nuovo candidato sia effettivamente inserito nella scheda elettorale e che gli elettori siano pienamente informato dei cambiamenti.

11. È quindi falso che gli Stati non possano cambiare i nomi sulle schede elettorali. Gli stati stampano il nome dei candidati alla presidenza solo dopo essere stati ufficialmente nominati, cosa che avviene dopo la convenzione. Attualmente, i candidati sono considerati candidati presunti, non candidati ufficiali.