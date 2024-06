UE, Tajani: ‘nessun isolamento dell’Italia sulle nomine’

ROMA, 28 GIU – “E’ emersa una netta distinzione tra i rapporti tra partiti e i rapporti tra Paesi quindi non c’è stato nessun isolamento dell’Italia, se vogliamo fare un’analisi oggettiva. Poi, per quanto riguarda le scelte di tipo politico, anche io non ho condiviso il metodo e correttamente, il presidente del Consiglio ha tenuto conto della nostra posizione quando ha annunciato l’astensione su Ursula von der Leyen”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti alla Farnesina. (ANSA)

Il commento di Giorgia Meloni

“La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni. Continuiamo a lavorare per dare finalmente all’Italia il peso che le compete in Europa”. Lo ha scritto su X la premier Giorgia Meloni che poi, in conferenza stampa al termine del vertice Ue, ha aggiunto: “Non sono d’accordo che il voto contrario mette a rischio la nostra posizione in Ue. Sarebbe vergognoso se ce la facessero pagare. Il ruolo dell’Italia non è accodarsi. Così nessuno si accorgerà di noi. Il tema non è Ursula von Leyen ma quali sono le politiche che vuole portare avanti. E su questo non abbiamo risposte”. (ANSA).

Il commento di Salvini

“Ennesimo gesto di arroganza e di mancanza di rispetto per i cittadini che hanno chiesto il cambiamento da parte di Bruxelles e dei burocrati europei che hanno riconfermato la von der Leyen in una squadra con la sinistra e i socialisti che hanno fatto tanti danni in questi anni. Come Lega stiamo lavorando a un grande gruppo alternativo che porti nei Palazzi di Bruxelles la voglia di cambiamento che milioni di italiani ed europei hanno chiesto con il voto. È stato un colpo di Stato e la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili”, il messaggio lanciato, in un video, da Matteo Salvini circa la riconferma di von der Leyen alla guida della Commissione Europea.