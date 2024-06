Migranti, Lucano: “mio sogno è diffondere modello Riace in Europa”

BRUXELLES – “In Europa c’è un involuzione sulle politiche dell’immigrazione, il mio sogno è dimostrare che c’è un alternativa. Il mio comune lo ha dimostrato pur essendo una realtà depressa. Il mio sogno è diffondere questo modello e immaginare che ci sia un’alternativa alle deportazioni”.

Lo ha detto il neoeletto eurodeputato di Avs, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, parlando alla stampa a Bruxelles. “Un’alternativa che addirittura fa rinascere le aree depresse e abbandonate e che rispetta i diritti umani perchè le persone che arrivano, che viaggiano, sono le vittime non i colpevoli”, ha spiegato Lucano.

FRATOIANNI

“Il nostro risultato in Italia è stato molto importante. Da oggi per noi comincia una nuova avventura che ci vedrà impegnati in questa Europa per la pace, per la transizione ecologica, per la giustizia sociale, per la tutela dei diritti fondamentali, dei più fragili, dei migranti”.

Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un punto stampa all’Eurocamera con i neoeletti Ilaria Salis e Mimmo Lucano, confluiti nel gruppo The Left. ANSA