Abusi sessuali sulla cugina di 11 anni: in carcere 19enne camerunense

E’ stato rintracciato il 25 giugno, a Verona il 19enne camerunense accusato di aver violentato la cuginetta di 11 anni. Per il giovane il Gip del tribunale di Trento aveva disposto la custodia cautelare in carcere a seguito degli accertamenti partiti dalla segnalazione del pronto soccorso al Santa Chiara di Trento.

A maggio la piccola si era presentata all’ospedale di Trento accompagnata dal padre e dalla convivente per accertamenti riguardo a condotte dubbie poste in essere dal cugino, ospitato dalla famiglia. Fortunatamente non veniva riscontrata alcun tipo di violenza fisica, tuttavia le indagini hanno fatto emergere due episodi, non molto distanti nel tempo, in cui l’indagato si era lasciato comunque andare ad effusioni amorose nei confronti della cuginetta. Nell’ultimo la sua azione era stata interrotta solo perché sorpreso mentre era in camera con lei.

Visto il quadro indiziario, ma soprattutto la gravità del fatto commesso su una minore di 14 anni, è stata disposta la misura cautelare.

Incensurato, senza fissa dimora, dopo gli approfonditi accertamenti effettuati dagli uomini della Mobile di Trento il soggetto è stato rintracciato a Verona e condotto nella casa circondariale “Montorio”.

