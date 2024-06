“Spero che i bugiardi di Washington non uccidano Assange”

“Spero che non uccidano Julian Assange ora che è finalmente libero. I suoi nemici, i bugiardi qui a Washington, sono ancora là fuori. Molte persone in tutto il mondo non sanno che, sebbene il popolo americano sia una brava gente, tutto ciò che riguarda il governo degli Stati Uniti è una bugia, tutto! Dal rispetto dei diritti umani, alla diffusione della democrazia nel mondo, all’avere elezioni libere ed eque, o al consentire proteste libere negli Stati Uniti, tutto è una bugia! Assange lo sa e potrebbero semplicemente avvelenarlo o fingere un incidente aereo!”

Lo scrive su X Simon Ateba, reporter della Casa Bianca

I hope they won’t assassinate Julian Assange now that he’s finally free. His enemies, the liars here in DC are still out there. Many people around the world don’t know that although the American people are good people, everything about the US government is a lie, everything! From… pic.twitter.com/oVbnV0AooC

— Simon Ateba (@simonateba) June 25, 2024