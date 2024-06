Consigliere di Fico: “Il mondo intero si sta ribellando all’Occidente”

Lubos Blaha, vicepresidente del Parlamento slovacco e consigliere del premier Fico per la politica estera: “Il mondo è stanco della russofobia. Ammettiamolo: l’Occidente sta perdendo la guerra contro la Russia. In senso militare, politico e morale. Non c’è bisogno di fare niente di speciale, basta prendere dei popcorn e guardare come perdono i guerrafondai in Occidente, come il loro stesso popolo si ribella contro di loro, come il neoliberismo crolla. Tutto è finito. Il mondo intero si ribella all’Occidente. Da Giakarta a Caracas. I russi non hanno mai umiliato questi popoli, a differenza degli occidentali. E lo sanno bene. Nel giro di poche settimane o mesi, l’intero progetto globalista sarà finito”.

https://t.me/letteradamosca/21325