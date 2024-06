Pescara, 15enne ucciso nel parco Baden Powell

È stato ucciso il ragazzo di 15 anni di origine straniera ritrovato morto nel parco Baden Powell in via Raffaello a Pescara nella serata di domenica 23 giugno

Il cadavere è stato rinvenuto nel campo di calcetto a ridosso della tracciato ferroviario. Il corpo presenta ferite da arma di taglio, è l’ipotesi è quella dell’omicidio, probabilmente al termine di un litigio, o di una rissa tra coetanei. Sul posto si è recato anche il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli assieme al sostituto Gennaro Varone e al procuratore minorile David Mancini. A occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia con la squadra mobile e quelli della scientifica che hanno eseguito i rilievi del caso.

A svolgere una prima ricognizione cadaverica è stato il medico legale Christian D’Ovidio. La vittima non avrebbe avuto con sé documenti di riconoscimento.

L'allarme è scattato intorno alle ore 21 quando al 112 è arrivata una chiamata. I soccorritori del 118 hanno trovato il ragazzo riverso a terra a faccia in giù tra le sterpaglie. Si pensa che all'origine ci possa essere una lite tra coetanei per ragioni di droga. In quella zona, come confermano altri episodi e inchieste giudiziarie, insiste infatti una piazza di spaccio, gestita da stranieri, spesso di giovanissima età.