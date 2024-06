Malore a pranzo, addio al musicista 39enne Andrea Leonarduzzi

L’intera comunità di San Vito al Tagliamento è in lutto per la morte di Andrea Leonarduzzi

Il 39enne è stato colpito da un malore durante un pranzo con gli amici verso la fine di maggio. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine, l’emorragia cerebrale non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni. Venerdì sera la tragica notizia del suo decesso.

Dipendente in una nota azienda di Pasiano, per tutti era soprannominato “Il Leo”. Un ragazzo che ha sempre dato una mano alla comunità organizzando iniziative a San Vito al Tagliamento. La musica è sempre stata la sua passione avendo suonato il basso per molte band locali. Andrea Leonarduzzi era inoltre conosciuto all’interno del Circolo Arci Cral. Una presenza fissa a ogni evento come affermano gli stessi organizzatori.

“Tutta la comunità del Cral è sgomenta, il dolore ci impedisce di formulare pensieri complessi: siamo cresciuti con lui, abbiamo riso, ci siamo fatti tante suonate assieme e pure qualche birra. Ci prendiamo qualche giorno di pausa, lunedì non ci vedremo per la partita: staremo vicini alla famiglia perché i nostri dolori, assieme, diventino meno amari. Ciao Leo, ci mancherai come manca un amico, un fratello, un compagno di viaggio”.

