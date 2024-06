Portogallo: inutilizzate 123mila dosi di vaccino Covid

Nell’ultima campagna di vaccinazione in Portogallo sono rimaste inutilizzate più di 123 mila dosi di vaccini contro il Covid-19, pari a un tasso di spreco del 5,8 per cento. Come riferisce l’agenzia di stampa “Lusa”, è quanto indicato in un rapporto pubblicato della Direzione generale della Sanità (Dgds).

Nel complesso, sono state somministrati più di 1,9 milioni di vaccini contro il coronavirus, di cui 1,3 milioni nelle farmacie e circa 616 mila negli ospedali. Rispetto alla campagna 2022-2023, si è registrata una “riduzione generalizzata della copertura vaccinale” contro il Covid-19, più bassa in tutte le fasce d’età.

