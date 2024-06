Prende a bastonate un 60enne, denunciato tunisino già espulso

PRATO – Ha preso a bastonate un uomo di 60 anni e solo l’intervento dei passanti ha messo fine all’aggressione

Protagonista un tunisino di 45 anni, irregolare, già destinatario di un ordine del questore ad abbandonare il territorio. E’ successo intorno alle 22.30 di lunedì 17 giugno, in piazza della Stazione. Sul posto sono intervenuti una Volante della polizia e un equipaggio dei militari di ‘Strade sicure’. Il nordafricano, bloccato, identificato, perquisito e trovato in possesso di un coltello multiuso oltre che di due bastoni, è stato denunciato per aggressione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi dell’aggressione e a correre in aiuto della vittima. Quest’ultima, in stato di choc e trasportata al pronto soccorso per le la ferite riportate in varie parti del corpo, non ha saputo spiegare il motivo per il quale il quarantacinquenne si è accanito nei suoi confronti. www.notiziediprato.it