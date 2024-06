NO NATO NO GUERRA

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Jean Toschi Marazzani Visconti – giornalista, scrittrice, analista e collaboratrice di varie riviste e testate in ambito geopolitico – estratto dalla puntata di domenica 16 giugno 2024:



uno sguardo ampio e realistico sulla situazione geopolitica attuale ed il ruolo della Nato, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni e le problematiche di un’area geografica che, a distanza di 30 mesi, non solo non ha ancora trovato pace, ma non la si è neppure cercata.

Intanto la Nato medita di arrogarsi ruoli sempre maggiori, non sono del campo militare della cosiddetta – e non più credibile – “difesa”, ma anche in campo diplomatico, finanziario, governativo ed economico, per dominare forse il mondo con la forza delle armi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta