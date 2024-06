Mattarella: ‘sostegno all’Ucraina senza cedimenti’

“A pochi chilometri da qui, come ben sappiamo, infuria la brutale guerra di aggressione scatenata contro l’Ucraina dalla Federazione russa. Il recente Vertice del G7, svoltosi nei giorni scorsi a presidenza italiana, ha confermato che la volontà di assistere l’Ucraina non avrà cedimenti nè indebolimenti e proseguirà finchè necessaria”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.

“Nei giorni scorsi -ha ricordato poi il Capo dello Stato- si è svolto in Svizzera un vertice per la pace, con la grande partecipazione di numerosi Paesi. Si è trattato di un primo, necessariamente preliminare, comunque importante momento di confronto a livello internazionale. Congiuntamente insieme agli altri Paesi che si sentono vicini all’Ucraina nella resistenza per l’indipendenza, integrità territoriale e sovranità, intendiamo operare per una pace giusta, che rispetti i principi della Carta delle Nazioni unite e che non sia frutto delle armi e della prepotenza che con le armi si vuole esercitare”.

“Assieme alla Presidente Sandu -ha quindi ribadito Mattarella- abbiamo riaffermato il nostro fermo sostegno alla integrità e alla indipendenza dell’Ucraina”. (Adnkronos)