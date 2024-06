Roma, bruciano rifiuti: due incendi vicino al campo nomadi

Rifiuti in fiamme in una discarica abusiva. Due incendi divampati nel volgere di 12 ore poco distante dal campo nomadi di via Casal Lumbroso

Siamo a Monte Mario, nella zona del Santa Maria della Pietà. In particolare il primo rogo è divampato giovedì sera – a partire dalle 20:00 circa – da via Sebastiano Vinci, area dove nel corso degli anni si sono accumulati diversi rifiuti trasformandola di fatto in una discarica a cielo aperto.

Spente le fiamme dai vigili del fuoco, gli stessi pompieri e gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti sulla stessa via Vinci anche venerdì mattina, ancora per un incendio nella stessa discarica. In entrambi i casi restano da accertare le cause scatenanti degli incendi.

