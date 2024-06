G7: determinati ad affrontare la crisi climatica

Sul fronte clima, i Paesi del G7 restano impegnati a “prendere delle misure concrete per affrontare la triplice crisi del cambiamento climatico, dell’inquinamento e della perdita di biodiversità”. I Paesi del G7 “restano impegnati a rispettare l’accordo di Parigi e a mantenere un limite di 1,5°C di aumento della temperatura globale”.

Nella bozza si sottolinea che l’obiettivo resta “invariato” ossia “fornire un contributo sostanziale agli sforzi per ridurre le emissioni globali di gas serra di circa il 43% in questo decennio critico e del 60% entro il 2035, rispetto al livello del 2019”.

I Paesi del G7 sottolineano “che si tratta di uno sforzo collettivo e che sono necessarie ulteriori azioni da parte di tutti i Paesi, in particolare delle principali economie, per raggiungere il picco delle emissioni globali di gas serra entro il 2025 e il net zero entro il 2050”. TiscaliNews