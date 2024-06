Adescava bambini in rete, arrestato speaker di Rtl 102.5

Le accuse sono pesantissime: produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale

Andrea Piscina, il 25enne speaker radiofonico e conduttore di “I Nottambuli” su Rtl 102.5 è stato arrestato. Gli inquirenti hanno scoperto tutto analizzando il suo telefono. Il materiale era stato apparentemente cancellato, ma in realtà era ancora presente negli archivi segreti. Sono state trovate – riporta Il Corriere della Sera – oltre 1.000 immagini corrispondenti alla registrazione di altrettante videochiamate (e contestuali chat) di esplicito contenuto pedopornografico intrattenute con bambini fra i 9 e i 14 anni, adescati in Rete fingendosi “Alessia”, apparente ragazzina di 15 o 16 anni che, promettendo di sbloccare la propria telecamera e farsi quindi vedere nuda dai maschi online, li provocava a compiere atti di autoerotismo e a mostrarsi nudi.

Queste alcune delle conversazioni: “Sto andando in doccia, – riporta Il Corriere – cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro. Sorry se vado dritta”) per poi invece modulare e modellare il seguito delle richieste sul tipo di risposta (e quindi di profilo psicologico) dei bambinetti.

A carico di Piscina questa “seriale attività” è costata l’arresto. Piscina in oratorio allena dei ragazzini, le indagini si concentrano anche sulla vita reale e non solo quella virtuale dello speaker. affaritaliani.it