G7, Biden non parteciperà alla cena organizzata da Mattarella

Il presidente Usa Biden non parteciperà alla cena organizzata dalla presidenza della Repubblica italiana al Castello Svevo in Brindisi

“Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena” rassicura la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sull’assenza del presidente americano Joe Biden alla cena ufficiale organizzato al G7 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete” aveva detto la portavoce nel corso di un briefing. “Il presidente – aveva aggiunto – sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia”.

Alle 15 circa è iniziata la sessione del G7 dedicata alla crisi in Ucraina, che nella prima parte è aperta al presidente Zelensky. Così come in mattinata, al momento degli arrivi dei leader a Borgo Egnazia, anche in questa occasione è stato necessario attendere alcuni minuti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha preso posto al tavolo quando gli altri erano già seduti.

Biden è entrato preceduto da un membro del suo staff che ha lasciato sul tavolo al suo posto una lattina di Coca Cola accanto a dei fascicoli. Zelensky a quel punto si è alzato per andare a stringere la mano a Biden, che lo ha salutato restando seduto. rainews.it/maratona