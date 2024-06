Flop M5s, Tridico: ‘abbiamo pagato la coerenza delle scelte’

“Senza Giuseppe Conte alle ultime elezioni politiche il Movimento sarebbe scomparso. Se il M5S oggi siede fra i non iscritti al Parlamento europeo è principalmente per responsabilità di chi nel 2019 scelse alleati irrilevanti”. Lo dice, in un’intervista alla Stampa, Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e neoparlamentare europeo dei Cinquestelle.

Quanto al risultato del M5s alle Europee commenta: “Vedo tre ragioni. Ci ha penalizzato la bassa affluenza, scesa sotto il 50 per cento, addirittura al 35 nelle Isole. Poi la composizione delle liste. Negli altri partiti c’erano volti riconoscibili, esponenti locali con tanta esperienza alle spalle, da noi meno. Terzo: abbiamo pagato la coerenza di scelte come quella di non ingannare gli elettori candidando il leader”. tgcom24.mediaset.it