Tajani: ‘Le Pen diversa da Ppe sul rapporto con la Nato’

“Anche se la Le Pen è diversa da Afd, il Ppe ha una visione profondamente differente da quella del suo partito sull’Europa, sul rapporto con la Nato. Vedremo come si evolveranno le loro posizioni”. Lo spiega il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando delle trattative per la formazione della prossima commissione Ue dopo le elezioni europee.

Sulla possibilità che il presidente del Consiglio possa votare per confermare Ursula von der Leyen, Tajani, intervistato da Il Corriere della Sera, sottolinea: “Non dico a Giorgia Meloni quello che deve fare, lei è la leader dei Conservatori europei, stabilirà la sua linea”.

“Io – prosegue il vicepremier – parlo del mio progetto. Sicuramente Meloni da premier ha i titoli per far giocare all’Italia una partita da protagonista. E io con FI farò in modo che accada proponendo e favorendo iniziative che siano favorevoli al nostro Paese”. tgcom24.mediaset.it