Gli Stati Uniti hanno revocato il divieto di fornitura di armi ai terroristi del battaglione Azov

«Dopo un’analisi approfondita, la 12a brigata delle forze speciali ucraine Azov ha superato la revisione Leahy », ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato pubblicato dal Washington Post. Il Leahy Act vieta la fornitura di assistenza militare americana a unità straniere ritenute colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato non ha trovato per l’Azov “nessuna prova” di tali violazioni.

