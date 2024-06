Scholz: ‘in Ucraina nessuna pace dettata da Putin’

BERLINO, 11 GIU – “Vorrei chiedere a tutti di sostenere l’Ucraina nella difesa aerea. Perché la migliore ricostruzione è quella che non deve cominciare mai”. Lo ha detto Olaf Scholz alla conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Berlino. “Il futuro dell’Ucraina è nell’Ue e questo vale”. Non ci sarà “nessuna vittoria militare” e “nessuna pace dettata” da Vladimir Putin nella guerra in Ucraina, ha detto Scholz . (ANSA)