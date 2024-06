Va a votare ma trova la scheda già compilata…

Problema ai seggi delle elezioni amministrative di Torrazza Piemonte con sospensione temporanea delle operazioni di voto nella sezione numero 3 dopo che ad un elettore è stata consegnata una scheda già compilata. L’elettore, una volta aperta la scheda, ha trovato una croce già apposta sul simbolo di una delle liste, con tanto di preferenza per un candidato consigliere. A quel punto ha informato gli scrutatori e il presidente di seggio.

In corso tutte le verifiche del caso. Sul posto sono intervenuti il sindaco uscente e i militari della Guardia di Finanza. In attesa dell’esito delle verifiche, si avanzano ipotesi su quanto accaduto. La principale riguarda un episodio accaduto pochi minuti prima, quando ad un altro elettore sono state consegnate per sbaglio due schede blu.

Una è stata restituita agli scrutatori e potrebbe essere stata consegnata all’elettore successivo. In questo caso si sarebbe trattato di un doppio errore umano. Il presidente di seggio ha ordinato il riconteggio delle schede poi la commissione elettorale valuterà come procedere. www.quotidianocanavese.it