Sostenitore Isis arrestato in Germania

Un presunto sostenitore dell’Isis che stava cercando di infiltrarsi nel servizio d’ordine degli europei di calcio è stato arrestato in Germania

Il sospettato è stato catturato all’aeroporto di Colonia/Bonn, come ha riferito un portavoce della Procura federale tedesca. Gli investigatori accusano l’uomo – che ha cittadinanza tedesca, marocchina e polacca – di aver trasferito a settembre 2023 quasi 1.700 dollari americani a un conto della “Provincia del Khorasan dello Stato Islamico” (Ispk) tramite una piattaforma di criptovalute.

Secondo la Dpa, l’uomo si era candidato invano come steward e addetto alla sicurezza per cosiddetti eventi collaterali (“Side Events”) fuori degli stadi di calcio, in pratica i raduni per vedere le partite su maxi-schermi.

A casa, oltre a telefoni cellulari, chiavette Usb e computer, sono stati sequestrati anche “appunti sospetti”, come scrive il quotidiano “Bild” che riferisce che l’uomo ha cercato di accreditarsi anche a due “grandi manifestazioni”.

https://www.rainews.it