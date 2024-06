Elettrosensibilità

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 9 giugno 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

Debora Cuini – medico, iscritta all’associazione internazionale di medici per l’ambiente ISDE Italia.

Silvia Guerini – attivista e saggista

Maurizio Martucci – giornalista

Alessandro Ratti – ingegnere

Luca Rech – consulente in ambito delle biotecnologie, specializzato in protezione e terapia da inquinamento elettromagnetico.

A un mese dall’entrata in vigore della nuova legge che aumenta l’elettrosmog, senza interpellare neanche il ministero della salute, in questa puntata si è parlato degli effetti collaterali che si potranno avere sulla salute delle persone, ma anche degli effetti ambientali, che si ripercuoteranno su animali, flora, fauna ecc…

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

