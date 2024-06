Paura al bar, straniero estrae un coltello e minaccia il titolare

I carabinieri di Santa Maria degli Angeli hanno denunciato un 25enne, residente nel comune di Bastia Umbra e di origini extracomunitarie, per porto abusivo di armi

Secondo la ricostruzione dei militari il 25enne ha scatenato il caos in un bar della zona estraendo un coltello e minacciando il titolare del bar. I carabinieri lo hanno bloccato nelle vie limitrofe con un coltello da cucina e alcuni grammi di hashish.

Il 25enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanza stupefacente.

