Rai, l’ad Sergio: dopo il caso Scurati “Bortone andava licenziata”

“Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita. L’11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita”. Così l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, alla Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia, rilanciato dall’Ansa, riferendosi alle polemiche sul caso Scurati.

“Rossi sarà Ad Rai e io dg, nessun problema”

Inoltre Sergio ha negato che il patto della staffetta tra lui e Rossi sia saltato e rispondendo a una domanda sul rinnovo dei vertici di Viale Mazzini ha risposto: “Un anno fa mi è stato chiesto di completare il mandato di tre anni con l’uscita di Fuortes. Io ho accettato ed ho nominato come dg Giampaolo Rossi, che stimavo e continuo a stimare. Ora lui sarà il prossimo amministratore delegato e io sarò il prossimo dg. Non c’è nessun problema”. affaritaliani.it