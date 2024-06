ONU preoccupata per la stretta di Biden sull’immigrazione

Joe Biden ha lanciato la stretta all’immigrazione, uno dei temi centrali della corsa alla Casa Bianca. Il presidente ha annunciato una serie di misure per limitare le richieste di asilo nel caso in cui il confine con il Messico risultasse sotto forte pressione, ovvero se si supererà quota 2.500 arrivi al giorno. Fra le misure anche quella di rimpatri accelerati.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si è detto “molto preoccupato” per l’inasprimento della politica americana sull’immigrazione, annunciato dal presidente Joe Biden, esortando Washington a riconsiderare le sue decisioni.

“Le nuove misure impediranno a molte persone bisognose di protezione internazionale di beneficiare dell’asilo, e si ritroveranno senza una possibilità praticabile per trovare sicurezza”, ha commentato l’Unhcr in un comunicato. ANSA

“A Biden non importa dei neri, non gliene è mai importato”