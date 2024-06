Covid, Fauci interrogato al Congresso: censura, insabbiamenti e bugie

Il deputato repubblicano Jim Jordan interroga il dottor Fauci sul presunto insabbiamento del COVID-19 e sulle vere e proprie bugie.

Domanda: Grazie, signor presidente. Dottore, perché era così importante afferemare che il virus non fosse nato in un laboratorio?

Risposta: Non sappiamo da dove sia iniziato. Ed è per questo che mantengo la mente aperta. Quindi non so cosa intendi con “perché era così importante”. Non era importante.

Domanda: Ancora non sai da dove è iniziato. I ragazzi a cui hai dato i soldi se ne sono accorti in tre giorni.

Risposta: No, no, no. Hanno detto, ha detto il signor Anderson il 31 gennaio 2020, che il virus sembra ingegnerizzato, il virus non è coerente con la teoria evoluzionistica. Il giorno dopo, disse il dottor Gerry, non so come ciò avvenga in natura. Sarebbe facile farlo in un laboratorio.

E poi tre giorni dopo, Shazam, hanno cambiato idea e hanno detto che il virus doveva avere un’origine naturalwe. Quindi hanno capito in tre giorni. Ma ancora non lo sai.

Risposta: No. In effetti, se guardate cosa dicevano, deputato Jordan, dicevano che non si trattava di un virus fabbricato. Potrebbe comunque essersi evoluto da un laboratorio.

Domanda: Lascia che ti legga qualcosa qui. Non sono incompatibili. Nel nostro studio sulla censura dell’amministrazione Biden, che lavora con le grandi tecnologie, voglio leggervi un messaggio WhatsApp di Mark Zuckerberg. Possiamo includerlo? La Casa Bianca ci ha fatto pressione affinché censurassimo la teoria della fuga di dati dal laboratorio?

Risposta: c’è una domanda?

Domanda: Ecco un’altra email a Mark Zuckerberg. Dice, nell’oggetto, disinformazione sul COVID, teoria delle fughe di dati dal laboratorio di Wuhan. A causa della continua pressione pubblica e delle conversazioni tese con la nuova amministrazione, abbiamo iniziato a rimuovere cinque affermazioni relative al COVID, inclusa la teoria della fuga da laboratorio. Il signor Zuckerberg risponde, questo sembra un buon promemoria del fatto che quando compromettiamo i nostri standard a causa delle pressioni di un’amministrazione in entrambe le direzioni, spesso poi ce ne pentiamo. Perché era così importante che il virus non fosse nato in un laboratorio?

Risposta: Non era così importante che il virus non lo fosse. Non lo sappiamo.

Domanda: Sappiamo che era importante per qualcuno nell’amministrazione Biden. Tanto che i vertici di Meta, i vertici di Facebook si chiedono: perché stiamo ricevendo tutta questa pressione per minimizzare la teoria delle perdite di laboratorio? E abbiamo un’e-mail di giugno dello stesso anno, 4 giugno 2021, che dice la stessa cosa. Sicuramente era importante per qualcuno.

Risposta: Ebbene, cosa c’entra questo con me?

Domanda: te lo chiedo perché sei l’esperto del coronavirus. Sto dicendo: perché l’amministrazione ha insistito così tanto affinché la teoria delle perdite di laboratorio non fosse praticabile?

Risposta: posso rispondere. Ho mantenuto la mente aperta per tutto il tempo.

Domanda: Dottor Fauci. Mente aperta.

Risposta: è corretto.

Domanda: Cosa è successo in quei tre giorni? Perché il signor Anderson e il dottor Gerry hanno cambiato idea a 180 gradi? Perché Christian Andersen, dopo aver detto che il virus sembra ingegnerizzato, non coerente con la teoria evoluzionistica, tre giorni dopo, parla invece di teorie pazze in circolazione che si riferiscono a questo virus che è stato in qualche modo ingegnerizzato? E questo è palesemente falso. Come hanno fatto a risolvere tutto in tre giorni?

Risposta: Beh, quello che hanno fatto è stato testimoniare davanti a questo comitato quello che hanno fatto. Sono tornati indietro e hanno guardato le sequenze e si sono resi conto che la loro preoccupazione iniziale era infondata al riguardo. E non sembrava affatto che fosse stato fabbricato in laboratorio.

Domanda: Ma in tre giorni l’hanno capito?

Risposta: Esattamente. Potresti farlo in tre giorni. Puoi scansionare sequenze in un giorno. Non ti servono tre giorni.

Domanda: Ok, chi è Robert Redfield?

Risposta: L’ex direttore del CDC.

Domanda: Dottor Redfield. Giusto. Ed era anche nella task force sul coronavirus. È corretto?

Risposta: Era un membro della task force sul coronavirus.

Domanda: Ecco cosa ha detto a questo comitato. Redfield ha affermato che Fauci e Collins lo hanno escluso perché Redfield sospettava che il coronavirus fosse fuoriuscito dal laboratorio cinese. È accurato?

Risposta: Beh, ha detto questo, ma non è vero. Questo non è corretto.

Domanda: Membro del Congresso, il dottor Redfield sta mentendo alla commissione?

Risposta: Quando si è seduto esattamente dove sedevi tu, quando ha detto che lo tenevo fuori. Questa è un’affermazione errata.

Domanda: C’era il dottor Redfield in quella teleconferenza del 1 febbraio quando c’erano il signor Anderson e il dottor Gerry in quella chiamata?

Risposta: non lo era. E la teleconferenza è stata organizzata da Jeremy Farrar. Quindi nessuno lo ha tenuto fuori.

Domanda: Ha detto che è stato tenuto fuori perché tassava i dollari americani.

Risposta: vuoi che risponda alla domanda?

Domanda: sì. Mi chiederei semplicemente perché non fosse nell’elenco dei partecipanti. Mi sembra che il capo del CDC, parte della task force sul coronavirus, formata due giorni prima di quella chiamata, doveva essere presente.

Risposta: Beh, la chiamata è stata organizzata da Jeremy Farrar. Dovresti chiederlo a lui.

Domanda: Va bene. I soldi dei contribuenti americani sono arrivati ​​al laboratorio in Cina attraverso un beneficiario della sovvenzione?

Risposta: scusa, come?

Domanda: I soldi dei contribuenti americani sono arrivati ​​al laboratorio in Cina attraverso un beneficiario della sovvenzione?

Risposta: sì, certo. Era un finanziamento secondario al Wuhan Institute.

Domanda: E chi ha approvato quel finanziamento?

Risposta: scusa?

Domanda: E chi ha approvato quel finanziamento?

Risposta: quale agenzia ha approvato quel finanziamento? L’Istituto Nazionale delle Allergie e delle Malattie Infettive.

Domanda: La tua agenzia lo ha approvato, giusto?

Risposta: sì, è stato così.

Domanda: Questo ha qualcosa a che fare con la minimizzazione della teoria delle perdite di laboratorio?

Risposta: No, non c’entra niente.

Domanda: Niente. Sei d’accordo sul fatto che ci sia stata una spinta a minimizzare la teoria delle perdite di laboratorio?

Risposta: non da parte mia.

Domanda: davvero? Veramente. Oh. Oh. Penso che la maggior parte del paese lo trovi fantastico.

Risposta: ho mantenuto una mente aperta durante l’intero processo.

Jordan: Va bene, mi arrendo.

Il testo è stato pubblicato su X da Simon Ateba, cronista della Casa Bianca

A questo aggiungiamo che Laurence (Larry) Boorstein ha così commentato. “Dottore, perché era così importante che il virus non fosse nato in un laboratorio?” Non lo sappiamo?

Il dottor Fauci del NIAID ha finanziato lo studio sul funzionamento del coronavirus dei pipistrelli a Wuhan. Qui sta la colpevolezza di aver causato una pandemia di COVID-19 con 20 milioni di morti e 25 trilioni di dollari di perdite.