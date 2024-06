Emma Bonino, appello agli elettori

“A una settimana dal voto, voglio fare un appello agli elettori, anzi due.

Il primo è andate a votare.

Il secondo riguarda gli elettori liberali, europeisti e riformisti, ed è il seguente: il gruppo di Renew Europe sarà determinante nel prossimo parlamento europeo.

Guardate alla sostanza, non sprecate il voto e andate sul sicuro votando chi ha più chance di portare parlamentari italiani, federalisti, riformisti, europeisti, che si batteranno per far andare nella direzione federale e non sovranista l’Europa.

L’8 e 9 giugno votate #StatiUnitidEuropa.”

Lo scrive su X Emma Bonino.