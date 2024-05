Venezia, polizia farà accertamenti su Ciro Silvestri e Davide Tutino disobbedienti al ticket d’ingresso

COMUNICATO STAMPA

Venezia, 26 Maggio.

Come preannunciato con l’azione del giorno precedente, i disobbedienti al ticket sono tornati a Venezia, filmando interamente il proprio operato. Ciro Silvestri e Davide Tutino hanno nuovamente tentato di ricevere la multa presso i varchi della città, generando un parapiglia.

Le forze dell’ordine hanno dapprima rifiutato di controllarli; in seguito sono riuscite a non vederli e a non guardarli, mentre con grande strepito attraversavano il varco, dichiarando a piena voce di non avere il ticket.

Nondimeno la sorte è venuta incontro ai disobbedienti: uno scafo della polizia era di passaggio lungo il canale, e inseguito e richiamato dai disobbedienti non ha potuto fare a meno di prenderne le generalità, certificando finalmente la disobbedienza.

La polizia si è riservata di fare accertamenti, per verificare se Tutino e Silvestri siano esentati in qualche forma dal pagamento, anche se i due hanno espressamente attestato di non essere esentati, e di pretendere l’erogazione della multa, per contestare di fronte a un giudice sia la legittimità del ticket di ingresso sia l’impianto di tecnosorveglianza cui il ticket si collega.

Si è provveduto a depositare un nuovo esposto presso i carabinieri, che segue a quello di ieri, e che dovrebbe costringere la pubblica amministrazione a procedere in qualche maniera nei confronti di Ciro Silvestri e Davide Tutino.

Professor Studente Davide Tutino

Resistenza Radicale

Sindacato FISI

https://t.me/davidetutino