Caracciolo, “se la gente sapesse cosa mandiamo all’Ucraina cadrebbe il governo”

Lucio Caracciolo (giornalista e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes): “Noi stiamo inviando un bel po’ di armi nostri amici ucraini, però siamo anche l’unico paese al mondo che fornisce l’Ucraina di armi senza dire quali sono e questo ci dà un’idea di come quantomeno la classe politica, il governo, rappresenta il popolo a cui si rivolge come gente a cui non si può raccontare le cose come stanno perché, se noi sapessimo che cosa stiamo mandando, beh prima di tutto cadrebbe il governo. E in secondo luogo ci sarebbe qualche problema probabilmente di ordine pubblico”