Ramzan Kadyrov, presidente della Cecenia: “Non importa quali aiuti militari manderanno gli occidentali all’Ucraina, vinceremo la guerra. Più a lungo durerà la guerra, meno satana resteranno in giro… Per il dopoguerra il mio sogno è avere Zelensky chiuso in un sotterraneo da noi in Cecenia”.

🚨🇷🇺 Chechnya’s Ramzan Kadyrov: “I have a dream to put Zelensky in the basement of my house in Chechnya.”

