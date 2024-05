Pitbull azzanna bimba di 7 anni nel Foggiano

Un pitbull ha azzannato una ragazza di 15 anni prima e poi una bimba di sette anni. È accaduto a Serracapriola, comune del Foggiano, sabato scorso

Stando a quanto si è appreso il cane era al guinzaglio con la sua padrona ma è riuscito a liberarsi azzannando prima la 15enne e poi la piccola, salvata dalla sua mamma che ha assistito alla scena e si è gettata dal balcone per soccorrere la figlia. La mamma ha rimediato la frattura ad un piede e guarirà in 60 giorni; la piccola ha riportato abrasioni su gambe e braccia e guarirà in 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il cane è stato affidato all’Asl veterinaria per un periodo di osservazione

Il papà: «Mia figlia è sotto choc»

«Mia figlia è sotto shock. La notte sogna il grosso cane che la azzanna». Così il padre della piccola di Serracapriola, nel Foggiano, azzannata da un pitbull e salvata dalla sua mamma che si è lanciata dal balcone e ha riportato una frattura ad un piede con 60 giorni di prognosi. «Mia figlia ha riportato ferite alle braccia e alle gambe nel tentativo di bloccare il grosso cane. Mia moglie si è lanciata dal balcone per salvarla – continua l’uomo -. Mia figlia è tornata a scuola dove sta ricevendo anche il supporto della psicologa per superare il terribile momento».

