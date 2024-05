L’UE ha dimostrato che può fare stracci della democrazia

di Giuseppe Romeo – Dire che sia colpa della disinformazione sulla sfiducia verso le elezioni europee NON c’entra nulla con il processo democratico… L’UE e la Commissione in particolare ha dimostrato che può fare stracci della democrazia, dal Covid secretando i contratti dei vaccini alla crisi russo-ucraina, di cui ci si limita a vendere armi e non ad avviare un percorso negoziale e, ancor prima, svendendo la dignità degli stati a maggior difficoltà economica alle ragioni dei più forti.

La sfiducia non è colpa dei russi o degli alieni

La UE della von der Leyen ha fatto tutto da sola. Ma non basta. La prossima legislatura sarà ancora peggio della precedente.. Lo dicono le liste piene di candidati privi di qualunque visione europeista e i loro leader invece attaccati al loro piccolo potentato. Basterebbe essere intellettualmente non solo sinceri ma onesti per comprendere che avremo il peggior parlamento della storia dell’Unione europea…

Così Giuseppe Romeo (www.giusepperomeo.eu) ha commentato un articolo dell’ANSA in cui un funzionario UE afferma che la disinformazione cresce “sensibilmente” in Europa in vista delle elezioni europee, con un aumento “sia qualitativo che quantitativo”, che punta come al solito a creare “confusione e sfiducia nel processo democratico” e che dietro alla campagna si cela principalmente la Russia.