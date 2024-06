Consegna firme per modifica progetto quadruplicamento linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese

COMUNICATO – CONSEGNA DELLE FIRME

PER LA MODIFICA DEL PROGETTO DI QUADRUPLICAMENTO

DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-CASTEL BOLOGNESE

Questa mattina siamo stati ricevuti dal sindaco Marco Panieri per consegnare le 2.024 firme per la modifica del progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese (con l’esclusione delle due proposte di affiancamento all’autostrada A14) che abbiamo raccolto fra Casola Canina, Chiusura e San Prospero, come avevamo chiesto in occasione dell’incontro pubblico in Consiglio comunale di mercoledì 12 giugno.

Siamo consapevoli che la soluzione proposta da Rfi (affiancamento all’attuale sedime ferroviario) non è la soluzione definitiva e non scongiura scempi preannunciati.

La nostra raccolta firme ha sicuramente prodotto buoni risultati, per i quali non riusciamo a dichiarare pericolo scongiurato, non ci sentiamo appagati e neppure tranquilli. Con la stessa velocità con cui ha modificato il tiro, Rfi può tranquillamente combinare altri disastri.

Consegnando le firme, diciamo con fermezza che lo scenario prefigurato non ci convince, perché in tutte le soluzioni proposte l’opera viaggia su viadotto. E anche la soluzione in affiancamento all’attuale sedime ferroviario, da noi tanto caldeggiata, viene proposta su viadotto.

Un ecomostro, una cerniera che se, prima spaccava le frazioni, oggi spacca in due la città. Dispiace dirlo, ma con questo modus operandi Rfi ha innescato un conflitto, una guerra fra poveri. Da un lato gli agricoltori che difendono il loro campi e dall’altro i cittadini che difendono le loro case… chi sarà destinato a subire?

Dove sta scritto che ci deve essere per forza una parte che resta vittima?

Se non ci ribelliamo, perderemo tutti, e solo Rfi ne uscirà vincitrice, sventolando il trofeo all’insegna della minor spesa.

La nostra non è una protesta, ma una sensata presa di posizione affinché siano esaminate e valutate soluzioni di percorso misto che consideri anche tunnel di attraversamento della città per evitare ecomostri e lacerare comunità.

Imola, martedì 18 giugno 2024

I promotori e garanti della raccolta firme

Alessandra Cecchetelli

Giuseppe Franceschelli

Armando Martignani