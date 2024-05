PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 maggio 2024

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 18 maggio 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

PRIMA PARTE ORE 20,30 – CLIMA: NESSUN ELEMENTO ANTROPICO

con il Prof. Franco Prodi, fisico dell’atmosfera e climatologo di fama mondiale. Scienziato in Scienze dell’Atmosfera e del Clima. Il più autorevole studioso delle nubi del Paese L’unico vero libero docente di meteorologia in Italia.

il professore spiegherà dal punto di vista scientifico che, con la scusa della salvaguardia del pianeta e della c.d. lotta al riscaldamento globale – non considerando le cause naturali di cambiamento sia astrofisiche che astronomiche che atmosferiche – si vuole in ogni modo colpevolizzare l’uomo, attribuendogli la responsabilità dei cambiamenti climatici, quando anche i sassi sanno che, nella storia del nostro pianeta, si sono sempre alternati periodi più caldi ed altri più freddi. In entrambi i casi, l’elemento antropico non c’entra, eppure ci si ostina ad attribuire all’uomo anche la responsabilità dei naturali cambiamenti climatici, mentre invece gli si possono certamente attribuire quelli legati all’inquinamento. Il professore ci parlerà anche dell’esonero da qualsiasi incarico pubblico, che lo ha visto protagonista indiscusso per molti anni in tutto il mondo, e racconterà dell’ostracismo subito, quasi fino all’isolamento, che i benpensanti dell’elite gli hanno riservato perchè non allineato alla narrazione ufficiale.

———————————————————————————-

SECONDA PARTE ORE 21,00 – SINDROME DI WINNIPEG

Armando Manocchia, con Maria Heibel di nogeoingegneria.com, affronterà il tema della “Sindrome di Winnipeg” e cioè del modo in cui il destino dei vaccini si è sinistramente e intrinsecamentre intrecciato con quel ramo della virologia che da oltre 80 anni va alla ricerca di armi batteriologiche, non escudendo quelle che chiamano ”vaccini”. Il progetto di distruzione della popolazione avanza inesorabile con aerosol di veleni che imperversano sulle nostre teste e sui nostri cibi irrorati dal cielo, e con infestazioni di zanzare atte a veicolare alltrettanti prodotti chimici cancerogeni e, non ultimo e nonostante tutto, ancora con i presunti vaccini perchè, che ci crediate o no, un’altra ondata di sterminio di massa, perpetrata con le inoculazioni, potrebbe essere imminente.

Speriamo solo che il nostro impegno serva a salvare qualcuno dal genocidio vaccinale che ha già prodotto un olocausto sanitario.