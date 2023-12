Vittime dell’amianto. PIAZZA LIBERTA’, intervento della dott.ssa Mara Sabbioni

VITTIME DELL’AMIANTO

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Mara Sabbioni – biologa dell’ISS Istituto Superiore di Sanità, nonché figlia di una vittima di amianto – estratto dalla puntata di domenica 17 dicembre 2023

Affrontiamo il problema dell’amianto, un materiale fibroso dannoso per la salute, che ogni anno in Italia uccide circa 7.000 persone. La situazione è molto complessa e la soluzione richiederebbe una sinergia tra le amministrazioni a tutti i livelli, comuni, provincie e regioni, ma anche l’impegno dello Stato centrale.

Che cosa si può fare, chi bisogna coinvolgere per risolvere questo rilevante problema di rischio sanitario che riguarda tanti cittadini?

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

