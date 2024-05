Vannacci: “Paola Egonu italianissima di cui andiamo orgogliosi”

FIRENZE, 13 MAG – “A seguito delle incomprensioni che si sono verificate dal momento della pubblicazione del mio libro ‘Il mondo al contrario’ è mia intenzione fornirle l”interpretazione autentica delle parole e delle espressioni da me usate nei suoi confronti. Senza alcuna intenzione offensiva, ritengo che le diversità e le differenze di religione, di cultura, di origini, di etnia rappresentino una ricchezza per la società e non vadano travisate con la discriminazione. Non ho mai avuto dubbi sulla sua cittadinanza italiana e sono personalmente e convintamente fiero che lei rappresenti il nostro tricolore con la sua eccellenza sportiva ma questo non può celare visivamente la sua origine di cui, sono convinto, lei stessa vada fiera“.

Così il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle europee, in una lettera aperta alla pallavolista Paola Egonu nella quale le esprime la sua “stima”, dopo la querela sporta nei mesi scorsi dalla campionessa di pallavolo nei confronti del militare.

Nella querela, depositata a Bergamo e trasmessa a Lucca per competenza territoriale, Vannacci risiede infatti a Viareggio (Lucca), sono contestate frasi sui “tratti somatici” dell’atleta contenute nel libro di Vannacci. La procura di Lucca aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo, ma la difesa della campionessa si è opposta e il giudice ha fissato l’udienza per la discussione dell’opposizione il 14 giugno.

“Lei, infatti, è italianissima – aggiunge Vannacci -, è una italiana di cui andiamo orgogliosi: una persona che, per quanto di origini diverse, ha scelto di rappresentare il nostro paese e di aderire senza alcuna riserva agli ideali fondanti della nostra Repubblica assurgendone a simbolo e a rappresentante nel mondo agonistico”.

“La sua diversità – osserva ancora -, rispetto alle evidenti caratteristiche somatiche della maggioranza della popolazione italiana, è una ricchezza, una risorsa, una peculiarità che la distingue e le fa onore. Spero, signora Egonu, di avere compiutamente esplicato il senso delle mie espressioni e mi rallegrerei se in futuro, a sua discrezione, fosse possibile un amichevole incontro tra noi che mi permetta di esprimerle a voce i miei più sinceri sentimenti di viva cordialità e chiederle un un autografo”. (ANSA)