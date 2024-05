Precipita da una pala eolica, morto operaio

Un operaio che stava lavorando su una pala eolica per la produzione di energia elettrica nel territorio di Salemi è precipitato ed è morto

L’uomo è caduto all’interno della struttura che ha una altezza di circa 30 metri. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo. Sul posto è presente personale del 118. Si sta aspettando l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno.

L’incidente sul lavoro si è verificato in contrada Ulmi, una strada provinciale nei pressi del paese che collega Salemi a Trapani.

Si tratta di un cantiere di nuova installazione di pale eoliche. L’ennesima tragedia sul lavoro arriva a pochi giorni da quella accaduta a Casteldaccia, Palermo, dove cinque operai hanno perso la vita durante un intervento di manutenzione nel sistema fognario.

Barbagallo (Pd): “Basta morti sul lavoro in Sicilia”

“Un altro morto di lavoro in Sicilia. Mentre ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia questo pomeriggio un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani. Ma come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. tgcom24.mediaset.it