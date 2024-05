Udine, spacca lunotto di un’auto e ferisce un bambino: arrestato straniero

Udine – Momenti di alta tensione in viale Leopardi nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo, apparentemente nordafricano, per ragioni che saranno accertate dalle forze dell’ordine – sul posto carabinieri, polizia e polizia locale – ha distrutto il lunotto posteriore di una Nissan con una bottiglia di vetro. All’interno della vettura c’erano due bambini, uno dei quali feriti alla mano. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato all’altezza di un’aiuola sparti traffico. Al momento dell’arresto era presente molta gente, sia in strada che ai balconi.

De Toni: “Ridaremo presto dignità alla zona”

Qualcuno ha applaudito, qualcun altro ha manifestato risentimento. “Vivo qui da tanti anni – ha spiegato la mamma dei piccoli -. Faccio la parrucchiera e ho notato il degrado in aumento negli ultimi anni. Abbiamo avuto moltissima paura, perché dopo aver spaccato il finestrino l’uomo ha anche tentato di entrare in auto aprendo uno degli sportelli”. Il bambino ferito è stato soccorso dal personale medico.

