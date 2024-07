Firenze, straniero colpisce suora con un pugno

Ieri sera, intorno alle 19, ha centrato con un pugno una suora che stava entrando nell’ufficio postale di Via Galliano

Protagonista un uomo – dalle descrizioni di origine subsahariana – che ha colpito la donna davanti a quanti erano in coda in attesa dei servizi. L’uomo si sarebbe poi accanito contro alcune auto in sosta, rompendo un paio di specchietti. Il soggetto si è poi allontanato – inseguito dai presenti – verso la Leopolda dopo aver portato via una bici a una passante.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha eseguito alcune ricognizioni, concluse con esito negativo.

Il comitato di zona è categorico: "Siamo sotto attacco". La suora, quarantenne di origine straniera, non ha fortunatamente necessitato di cure mediche.