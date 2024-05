ONU, risoluzione su ingresso della Palestina: Italia astenuta

Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni, tra cui l’Italia

L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. Il via libera del CdS, dove gli Usa il mese scorso hanno posto il veto, è condizione necessaria per un’eventuale approvazione piena.

“Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni”, ha detto l’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan poco prima del voto.

La risoluzione Onu sulla Palestina: Italia e Germania astenute, no degli Usa

La risoluzione proposta dal rappresentante degli Emirati Arabi ha dunque ottenuto una larghissima maggioranza. L’Italia si è astenuta, assieme ad Albania, Bulgaria, Austria, Canada, Croazia, Fiji, Finlandia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Isole Marshall, Olanda, Macedonia del Nord, Moldavia, Paraguay, Romania, Vanuatu, Malawi, Principato di Monaco, Ucraina, Svezia e Svizzera.

I nove Paesi che hanno votato contro sono invece Usa, Israele, Palau, Nauru, Micronesia, Papua Nuova Guinea, Ungheria, Argentina e Repubblica Ceca. tgcom24.mediaset.it