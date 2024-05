Ministro israeliano Gvir: ‘Hamas ama Biden’

Ho detto chiaramente a Bibi e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro sostegno, se effettivamente attaccano questi centri abitati”: lo ha detto Joe Biden in una intervista alla Cnn. Il presidente ha spiegato che per il momento le azioni di Israele non hanno superato questa linea rossa, anche se hanno causato tensioni nella regione.

“Non sono entrati in centri popolati”, ha sottolineato.

“Hamas ama Biden”. Così il ministro della sicurezza nazionale, e leader di destra radicale Ben Gvir ha attaccato il presidente Usa dopo le affermazioni alla Cnn contro l’operazione a Rafah e l’annuncio del blocco delle armi ad Israele.

Su X il ministro ha postato i due nomi uniti da un cuore rosso.

La decisione degli Usa di fermare le armi ad Israele per l’attacco a Rafah potrebbe costringere lo stato ebraico a a modificare i suoi piani operativi. Lo ha riferito l’emittente Kan che ha citato un funzionario anonimo israeliano.

La fonte ha anche aggiunto che Israele potrebbe essere costretta ad adottare “un economia degli armamenti”, ovvero di conservare le munizioni in modo che queste non finiscano.

Un’altra fonte – sempre alla stessa emittente – ha sostenuto che Israele a quel punto potrebbe anche essere indotta a procurarsi altrove le armi.ANSA