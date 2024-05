Ppe: ‘nessun diplomatico UE vada a cerimonia insediamento Putin’

BRUXELLES, 06 MAG – “Nessuno dei rappresentanti diplomatici dell’Ue e dei suoi Stati membri accreditati in Russia dovrebbe partecipare alla prossima cerimonia di insediamento di Vladimir Putin come presidente della Russia”. Lo ha dichiarato il Partito popolare europeo, famiglia europea di Forza Italia. “Le elezioni presidenziali in Russia sono state antidemocratiche e prive di legittimità, e quindi la presidenza di Vladimir Putin è illegittima. A seguito della nostra decisione di riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo, non dovremmo dare a Vladimir Putin alcuna occasione per dimostrare la sua ‘legittimità”, ha aggiunto. (ANSA)

Tajani: “l’Italia non parteciperà”

“Noi non abbiamo l’ambasciatore a Mosca, perché ancora non ha avuto il gradimento la nostra ambasciatrice Piccioni nominata dal Cdm. C’è l incaricato d’affari, ma non parteciperà alla cerimonia” di insediamento di Putin domani. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, interpellato sull’appello del Ppe a boicottare l’insediamento di Putin. (ANSA)