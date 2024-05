Milano, 17enne rapinato da gang di stranieri

Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato ai tavolini esterni del noto bar Magenta a MIlano

Secondo quanto riportato dalla questura, il giovane è stato avvicinato da una gang di 18-20enni, originari di Albania, Etiopia e Costa d’Avorio. Mentre due di loro distraevano i tavolini vicini, altri due, individuata la vittima, l’hanno costretto con fare minaccioso a consegnare soldi (una cinquantina d’euro) e sigarette. Poi sono scappati.

Il 17enne ha chiamato immediatamente il 112. I poliziotti, raccolta la sua testimonianza, hanno individuato molto rapidamente il gruppetto di malviventi in via Carducci. Avevano indosso ancora la refurtiva. Uno di loro, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 3 anni e 8 mesi, è finito a San Vittore. Per gli altri una denuncia a piede libero.

www.milanotoday.it

