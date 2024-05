Malore in palestra, grave allenatrice 23enne di pallavolo

Una ragazza di 23 anni, vice-allenatrice di una squadra giovanile di pallavolo, ha accusato un improvviso malore ieri pomeriggio alla palestra di Mezzana Corti, frazione di Cava Manara (Pavia), dove era in corso un incontro del campionato provinciale under 12 di volley.

La giovane si è alzata dalla panchina e si è recata in bagno, spiegando agli altri componenti dello staff che aveva un forte mal di testa.

Non avendolo vista ritornare, i dirigenti delle due squadre l’hanno raggiunta ai servizi trovandola sdraiata sul pavimento. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le è stato praticato il massaggio cardiaco. Gli operatori del 118 l’hanno intubata sul posto e l’hanno poi portata in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni.ANSA