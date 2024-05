Speranza contestato anche a Modena: “vergognati”, “venduto”

Continua il drammatico e ostinato tour di Roberto Speranza per la presentazione del suo libro “Perchè guariremo”. Dopo le contestazioni già avvenute in altre città, anche a Modena l’ex ministro è stato accolto con fischi e cori come: “Norimberga. Hai violato la Costituzione, vergognati! non hai i c0gl10ni! Venduto! Vergogna”

Tra i contestatori, che i giornalari continuano a chiamare “no vax”, ma che sono per la maggior parte vittime degli effetti avversi con i loro parenti, c’era anche un danneggiato dal “vaccino” ridotto in sedia a rotelle.

Anche in questa occasione, Speranza – che racconta di incontrare gente che lo ringrazia per strada – è stato costretto a defilarsi di nascosto.